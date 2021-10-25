Названа причина очередного срыва Cyberpunk 2077

Выход обновленной игры Cyberpunk 2077 сорвали из-за многочисленных недоработок. Об этом на своем YouTube-канале заявил блогер Тайлер МакВикер (Tyler McVicker).

Студия CD Projekt Red задержала релиз обновленной версии Cyberpunk 2077 и Witcher 3 для консолей нового поколения из-за внутренних проблем. Инсайдер назвал причину очередного срыва и отметил, что в компании не захотели повторять ошибки прошлого. По информации источников автора, указанные игры до сих пор имеют множество багов, которые необходимо исправить.

МакВикер подчеркнул, что разговаривал со связанными с CD Projekt Red людьми, и они подтвердили, что опасаются выпуска «сырого» продукта. По словам блогера, источники заявили, что не могут позволить себе представить еще один проблемный релиз. Автор отметил, что данное решение является в большей мере положительным, так как демонстрирует, что в польской студии умеют учиться на своих ошибках.

В конце октября представители студии CD Projekt Red объявили о задержке выхода обновленных версий игр своих игр. Cyberpunk 2077 выпустят в первом квартале, а Witcher 3 — во втором квартале 2022 года.

Представленный в конце 2020 года Cyberpunk 2077 имел множество проблем на старте. Баги и неполадки пришлось устранять с помощью патчей.