Вертолет со спасателями вылетел на помощь экипажу севшего на мель контейнеровоза

Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту вылетел для эвакуации экипажа контейнеровоза «Райз шайн» (Rise Shine), севшего на мель у берегов Находки в заливе Восток в Японском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Ивана Агаревского.

«Вылетел вертолет, чтобы снять экипаж (судна Rise Shine)», — сообщил Агаревский.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что вертолет не мог вылететь, поскольку не позволяли погодные условия. В частности, мешали сильные волны высотой до четырех метров — спасатели не могли подобраться к судну.

Контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) отклонился от курса, сел на мель в районе мыса Козино и получил течь в районе Находки на юге Приморья. На его борту находятся 14 иностранных моряков. На помощь направлено спасательное судно «Лазурит». По данным агентства, накануне в Приморье бушевал циклон со штормовым ветром.