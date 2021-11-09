Контейнеровоз сел на мель из-за шторма в Приморье

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и получил течь в районе Находки в Приморье

Контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine) отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спасательных службах региона.

«Люди находятся в безопасности. Разлива нефтепродуктов нет», — уточнил собеседник.

Как передает «Интерфакс», «Райз шайн» сел на мель в районе мыса Козино, на борту находятся 14 иностранных моряков. На помощь направлено спасательное судно «Лазурит». По данным агентства, накануне в Приморье бушевал циклон со штормовым ветром.

9 октября в Подмосковье четырехпалубный теплоход «Константин Коротков» сел на мель в канале имени Москвы и заблокировал судоходное движение.