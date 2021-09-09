В Суэцком канале танкер сел на мель и заблокировал движение

Танкер Coral Crystal сел на мел в Суэцком канале при следовании из Порт-Саида

Танкер Coral Crystal, следующий под флагом Панамы, сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале. Спустя некоторое время движение удалось разблокировать, сообщает Sky News Arabia.

Инцидент произошел в ходе следования северного конвоя судов из Порт-Саида на 54-м километре пути. Освободить танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра удалось с помощью двух буксиров. В настоящее время танкер продолжает путь, рассказали ТАСС в службе навигации канала.

Самый громкий инцидент с перекрытием Суэцкого канала из-за севшего на мель судна произошел в марте этого года. Контейнеровоз Ever Given, принадлежавший тайваньской Evergreen, сумели освободить только через шесть суток. За это время по обеим сторонам канала скопились порядка 400 кораблей.

Управление канала потребовало от компании выплатить штраф в размере 916 миллионов долларов и компенсировать затраты на снятие с мели. Стороны подписали соглашение об отсутствии претензий 7 июля, какую именно сумму в итоге заплатил тайванский перевозчик не уточняется, но конфликт был улажен.