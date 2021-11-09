Севший на мель в Приморье контейнеровоз переломился пополам

Контейнеровоз Rise Shine, севший на мель в районе Находки в Приморье, переломился пополам

Контейнеровоз «Райз шайн» (Rise Shine), севший на мель у берегов Находки на юге Приморского края, переломился пополам. Об этом сообщил ТАСС начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

«Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — пояснил собеседник.

Отмечается, что судно ходит под флагом Панамы, его длина составляет 101 метр, ширина — 19 метров.

Ранее 9 ноября сообщалось, что Rise Shine отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Как сообщал источник ТАСС в спасательных службах, люди находятся в безопасности, разлива нефтепродуктов нет. По данным «Интерфакса», на борту находятся 14 иностранных моряков.