Сильные волны мешают начать эвакуацию переломившегося пополам судна в Приморье

Судно Rise Shine, севшее на мель в районе Находки, не удается эвакуировать из-за волн

Контейнеровоз Rise Shine «Райз шайн», который сел на мель и переломился пополам у берегов в Приморском крае, не удается эвакуировать из-за сильных волн высотой до четырех метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

«Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, невозможно подобраться, там перехлестывает судно волной четыре метра. Они не позволяют подойти к судну», — заявил сотрудник порта.

Ранее в аварийно-спасательном подразделении порта сообщалось, что Rise Shine переломился пополам. «Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — пояснил собеседник.

9 ноября контейнеровоз отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. Как сообщал источник ТАСС в спасательных службах, люди находятся в безопасности, разлива нефтепродуктов нет. По данным «Интерфакса», на борту находятся 14 иностранных моряков.