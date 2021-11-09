Модный бренд начал продавать хиджабы унисекс и оскорбил мусульманских женщин

Итальянский модный бренд United Colors of Benetton начал продавать хиджабы унисекс и подвергся критике в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о головном уборе черного цвета из эластичной ткани с логотипом белого цвета стоимостью почти 30 фунтов стерлингов (2,9 тысячи рублей). Марка разработала дизайн хиджаба совместно с итальянским рэпером и продюсером Гали Амунди (Ghali Amdouni) в рамках новой коллекции Ghali. Бренд подчеркнул, что изделие подходит как для мужчин, так и для женщин.

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Пользователи сети раскритиковали United Colors of Benetton в Twitter, поскольку они сочли, что дизайнеры оскорбили чувства мусульманских женщин. «Вы видите то же, что и я? Большего унижения, которое могло бы уместиться в эту рекламу, я и представить не могу», «Вы называете словом "унисекс" одежду, которая не угнетает мужчин, но была навязана миллионам женщин и девочек», «Я плачу от смеха и отчаяния», — писали они.

В августе приученная к хиджабу девушка сняла его через 17 лет и поделилась ощущениями. 38-летняя дизайнер Бушра Шейх (Bushra Shaikh) из Суррея, Англия, приучилась надевать хиджаб в детстве. Героиня материала росла в религиозной семье и считала, что попадет в ад, если нарушит установленные в отношении женщин правила ислама. В 2019 году она поняла, что ей следует отказаться от него и остаться верной себе.