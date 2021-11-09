Кузнецов вошел в историю «Вашингтон Кэпиталс»

Евгений Кузнецов вышел на 11-е место по количеству очков в истории «Вашингтон Кэпиталс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов отметился тремя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летний форвард помог своей команде победить соперников со счетом 5:3. Кузнецов довел количество набранных очков за «Кэпиталс» до 434 (134 гола и 300 ассистов). Это позволило ему обойти Денниса Марука и выйти на 11-е место в истории клуба.

Лидером франшизы по данному показателю является Александр Овечкин. В его активе 1340 набранных очков. В матче против «Сэйбрз» он отметился заброшенной шайбой. Он записал на свой счет 741-й гол в НХЛ и догнал Бретта Халла, занимающего четвертую строчку в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

Кузнецов выступает за «Кэпиталс» с 2014 года. До перехода в клуб НХЛ он защищал цвета челябинского «Трактора». Форвард дважды становился чемпионом мира в составе сборной России.