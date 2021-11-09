Владелец AMC Fight Nights допустил применение допинга Минеевым и Исмаиловым

Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов допустил, что бойцы смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев и Магомед Исмаилов применяли допинг перед их схваткой в рамках организации. Об этом он рассказал на YouTube-канале Fight Nights Global TV.

Мурадов убежден, что оба спортсмена использовали запрещенные препараты при подготовке к поединку. «Химичились ли они? Стопудово оба. Стопудово — по лицам вижу», — заявил он. Мурадов также отметил, что ему приходится напоминать бойцам, что применение препаратов нужно согласовывать с врачами.

«Я просто вижу ребят, которые вкалывают лошадиными дозами, у них уже на ногах волосы не растут. Мне жалко их», — признался он.

16 октября Минеев одержал победу над Исмаиловым в их втором поединке в рамках промоушена. Оба спортсмена выразили готовность провести третий бой. Минеев обвинил Исмаилова в применении запрещенных препаратов.