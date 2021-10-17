Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова

Магомед Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за слова поддержки после нокаута от Минеева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов отреагировал на слова поддержки со стороны Хабиба Нурмагомедова. Он оставил комментарий под постом соотечественника в Instagram.

Нурмагомедов признался, что переживал за Исмаилова в его поединке с Владимиром Минеевым. Россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), был одним из гостей турнира AMC Fight Nights в Сочи.

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«Спасибо за поддержку, брат. Переживаешь по-особенному, потому что ты особенный. Рад был видеть тебя!» — написал Исмаилов.

Исмаилов уступил Минееву нокаутом. Схватка закончилась в третьем раунде. Минеев защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.

Первый поединок между Минеевым и Исмаиловым прошел в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.