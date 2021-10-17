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Исмаилов отреагировал на слова Нурмагомедова

Магомед Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за слова поддержки после нокаута от Минеева
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Фото: @maga_isma

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов отреагировал на слова поддержки со стороны Хабиба Нурмагомедова. Он оставил комментарий под постом соотечественника в Instagram.

Нурмагомедов признался, что переживал за Исмаилова в его поединке с Владимиром Минеевым. Россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), был одним из гостей турнира AMC Fight Nights в Сочи.

«Спасибо за поддержку, брат. Переживаешь по-особенному, потому что ты особенный. Рад был видеть тебя!» — написал Исмаилов.

Исмаилов уступил Минееву нокаутом. Схватка закончилась в третьем раунде. Минеев защитил титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.

Первый поединок между Минеевым и Исмаиловым прошел в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.

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