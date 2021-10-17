Реакция Нурмагомедова на нокаут в бое Минеева и Исмаилова попала на видео

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов был замечен в зале во время боя Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Его реакция на нокаут попала на видео, опубликованное в Instagram-аккаунте ufc_mma_sportsru.

Нурмагомедов наблюдал за поединком из первого ряда.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights 105, который проходил в Сочи 17 октября. Для Минеева это была первая защита титула. После поединка он заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.

Первый совместный бой спортсменов прошел в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 выиграл, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, победил в 17, в трех — проиграл.