Появилось полное видео боя Минеева и Исмаилова

В сети появилось полное видео поединка российских бойцов Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105. Оно доступно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Ранее 17 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights 105, который проходил в Сочи. Для Минеева это была первая защита титула. После победы он заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.

Первый совместный бой спортсменов прошел в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 выиграл, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, победил в 17, в трех — проиграл.