Нурмагомедов поддержал Исмаилова после нокаута от Минеева

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Магомеда Исмаилова, который проиграл Владимиру Минееву в главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи. Пост доступен в Instagram бойца.
«За Магомеда я переживаю по особенному. Даже не знаю почему. Мы никогда не тренировались вместе. Болел за тебя брат, переживал. Пусть Всевышний поможет тебе. Поправляйся, не болей!» — написал 33-летний спортсмен.
Нурмагомедов наблюдал за противостоянием Минеева и Исмаилова с трибун. В сеть попало видео с его реакцией на нокаут в третьем раунде поединка.
Исмаилов уступил Минееву техническим нокаутом. Последний сумел защитить титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.
Первый поединок между Минеевым и Исмаиловым прошел в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.