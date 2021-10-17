Нурмагомедов поддержал Исмаилова после нокаута от Минеева

Хабиб Нурмагомедов признался, что переживал за Магомеда Исмаилова в бою с Минеевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Магомеда Исмаилова, который проиграл Владимиру Минееву в главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи. Пост доступен в Instagram бойца.

«За Магомеда я переживаю по особенному. Даже не знаю почему. Мы никогда не тренировались вместе. Болел за тебя брат, переживал. Пусть Всевышний поможет тебе. Поправляйся, не болей!» — написал 33-летний спортсмен.

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Нурмагомедов наблюдал за противостоянием Минеева и Исмаилова с трибун. В сеть попало видео с его реакцией на нокаут в третьем раунде поединка.

Исмаилов уступил Минееву техническим нокаутом. Последний сумел защитить титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.

Первый поединок между Минеевым и Исмаиловым прошел в октябре 2018-го. Тогда была зафиксирована ничья.