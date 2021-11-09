Россиянин держал на холодном балконе своих маленьких детей

Житель Кудымкара Пермского края заставлял дочь и сына находиться на холоде и запрещал матери вызывать врача заболевшим детям. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По информации ведомства, в апреле пьяный 34-летний россиянин выставил на балкон маленьких детей. «В результате они простудились. (...) Позже бригада скорой помощи госпитализировала детей в больницу», — пояснили правоохранители.

В ходе проверки выяснилось, что житель Кудымкара не осуществлял должного ухода за несовершеннолетними. Он часто устраивал скандалы и злоупотреблял спиртными напитками. В итоге мужчину осудили за жестокое обращение с детьми.

Ранее в Челябинске россиянка оставляла одних в квартире дочек и морила их голодом. В полиции пояснили, что женщина уходила на работу и не оставляла детям еду. Ее дочери также не ходили в детский сад и не стояли на учете в поликлинике.