Россиян призвали не ждать снижения цен на жилье

Зампред правления Сбера Царев: цены на жилье в России не снизятся в ближайшие два года

Заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев призвал россиян не ждать снижения цен на жилье в ближайшие годы. Такое мнение он выразил в интервью «Комсомольской правде».

Он предположил, что сейчас на рынке действуют долгосрочные тренды, которые не переломить в короткий срок. «Например, моментально нарастить предложение, быстро построив больше домов», — заявил Царев.

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По мнению специалиста, нынешнее положение было заложено в 2016-2017 годах, и серьезных изменений стоит ждать через два года. Нынешнее же предложение было заложено в 2016-2017 годах, отметил Царев. Специалист считает, что серьезных изменений стоит ждать через два года. По его мнению, к этому времени ситуация стабилизируется: будет не так много спроса и не так много предложения. При этом, отметил эксперт, цены будут изменяться не так драматично, но снизятся они или наоборот повысятся, пока неизвестно.

Царев отметил, что в Сбере не видят ухудшения состояния заемщиков и потребительское кредитование не нуждается в охлаждении. А уровень просроченной задолженности по ипотеке и потребительским кредитам остается низким. «У нас граждане к ипотеке относятся очень ответственно», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что цена жилья в Новой Москве пробила психологическую отметку. По итогам октября 2021-го средневзвешенная цена квадратного метра строящегося жилья в Новой Москве достигла 201 тысячи рублей, превысив показатель годичной давности на 25 процентов и пробив психологическую отметку в 200 тысяч рублей. Средняя цена новой квартиры в Троицком и Новомосковском округах стоит 9,9 миллионов рублей.

