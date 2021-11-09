Россия и Белоруссия договорились по газу

Россия и Белоруссия подписали протокол о цене на газ на 2022 год

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и его российский коллега Николай Шульгинов подписали протокол о цене на газ на 2022 год, передает РИА Новости. Москва и Минск договорились о порядке формирования цен при поставках топлива.

«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года», — подчеркнули в белорусском министерстве.

Поручение подписать этот документ было отдано в начале ноября. Разработанный Минэнерго проект протокола о тарифах для Минска согласован в правительстве России, указано продление его срока на один год, до 31 декабря 2022 года.

В сентябре в рамках укрепления российско-белорусской интеграции Москва и Минск договорились о формировании объединенного рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов. Принципы функционирования и регулирования общего рынка газа должны быть разработаны к июлю 2022 года, к декабрю 2023-го — подписаны дополнения к Союзной программе, которые определят соответствующие механизмы и сроки их внедрения.