В РПЦ открестились от расследований педофилии

В Русской православной церкви (РПЦ) открестились от проведения внутренних расследований педофилии среди священников, заявив, что у них нет на это права. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы многократно говорили о том, что любой человек, который совершает уголовное преступление, имеет ли он священный сан или не имеет, должен нести ответственность по закону, в том числе и за преступления сексуального характера», — сказал он.

По словам Кипшидзе, расследование подобных преступлений обязаны проводить правоохранительные органы. Церковь, в свою очередь, обязана содействовать полиции. Также, по его мнению, преступления священников, в том числе сексуальные, не носят массовый характер и являются редкими исключениями.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области священнослужителя обвинили в совращении 12-летней девочки и распространении материалов порнографического характера. Кроме того, от действий священника могла пострадать его приемная дочь.