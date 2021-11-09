В МЧС сообщили о спасении всего экипажа севшего на мель судна в Приморье

МЧС: все 14 членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, спасены

Все 14 моряков, которые находились на борту контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье, спасены. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве уточили, что все члены экипажа эвакуированы на борт вертолета Ми-8.

В МЧС рассказали, что эвакуация проходила в сложных погодных условиях: порывы ветра достигали 15 метров в секунду, высота волн — трех метров.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, контейнеровоз полностью сидит на мели. Вода затопила машинное отделение, есть трещина на корпусе судна, при этом топливные баки не повреждены, добавили власти.

Утром во вторник, 9 ноября, стало известно, что Rise Shine отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. На борту находились 14 граждан Китая. Их эвакуация поначалу была затруднена из-за сильных волн высотой до четырех метров.

Ранее в Белом море в районе поселка Кашкаринцы начало тонуть маломерное судно «Фаворит». На его борту находились пять человек, двое из них погибли. Связь с экипажем была потеряна из-за шторма.

