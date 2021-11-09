МЧС начало эвакуацию экипажа севшего на мель судна в Приморье

Вертолет МЧС начал эвакуацию экипажа контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель в Приморье

Вертолет МЧС России начал эвакуацию членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Находки в Приморье. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, членов экипажа поднимают на лебедке, потому что на борту контейнеровоза нет вертолетной площадки.

Ранее представитель аварийно-спасательного подразделения порта находка сообщил, что контейнеровоз не удается эвакуировать из-за сильных волн высотой до четырех метров.

Утром во вторник, 9 ноября, стало известно, что Rise Shine отклонился от курса, сел на мель и получил течь в районе Находки на юге Приморья. «Интерфакс» сообщает, что на борту судна находятся 14 иностранных моряков.