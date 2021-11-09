Владелец Mercedes открыл стрельбу на шоссе в Москве и ранил водителя

Владелец Mercedes открыл стрельбу и ранил водителя на пересечении МКАД и Варшавского шоссе

В Москве на пересечении МКАД и Варшавского шоссе владелец Mercedes открыл стрельбу и ранил водителя, мужчину удалось задержать, сообщает «МВД.Медиа».

Инцидент произошел рано утром во вторник, 9 ноября. По информации полиции, между водителями произошел конфликт.

Пострадавшего в ходе стрельбы автомобилиста доставили в больницу. Нарушителем оказался 34-летний житель Подмосковья, у него нашли и изъяли пистолет. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Заведено дело по статье 213 УК («Хулиганство). Фигурант взят под стражу.

Ранее двое пассажиров вылезли в открытый люк Mercedes и выстрелили в воздух по дороге из Сочи в Туапсе. На опубликованной видеозаписи видно, как двое мужчин, находившихся в иномарке с московскими номерами, стреляют в воздух на оживленной трассе. Водитель, ехавший позади и снимавший происходящее на видео, предположил, что пассажиры произвели выстрел из стартового пистолета. «Москвичи, что скажешь», — отметил автомобилист.