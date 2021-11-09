Вассерман раскритиковал намерение Роскомнадзора запретить фильмы с извращениями

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, вошедший в состав думской фракции «Справедливая Россия — За правду», раскритиковал желание Роскомнадзора (РКН) запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с сексуальными извращениями. В беседе с «Радио 1» он назвал намерение ввести запрет на подобное кино избыточным шагом.

Вассерман напомнил, что в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. По мнению публициста, такой запрет оправдан, так как во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону. «Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен», — заявил он.

«Поэтому мне эта инициатива Роскомнадзора представляется выходящей за пределы и действующего закона, и той части здравого смысла, которая этот действующий закон сформировала», — объяснил депутат.

Ранее РКН предложил запретить онлайн-показ фильмов с «сексуальными извращениями». Наказание за подобные нарушения предлагается установить по аналогии с действующей статьей 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, подразумевающей штрафы для компаний на сумму до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.