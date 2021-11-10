Участник штурма Капитолия получил больше трех лет тюрьмы за удар полицейского

Участник штурма Капитолия Скотт Фэйрлемб (Scott Fairlamb) получил больше трех лет тюремного заключения за то, что ударил офицера полиции во время беспорядков 6 января. Об этом сообщает ABC News.

Материалы по теме «Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола? Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?

Отмечается, что 44-летний американец стал первым человеком, осужденным за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время беспорядков в Капитолии. Он признан виновным в том, что ударил кулаком в защитный лицевой щиток полицейского, а также в подстрекательстве других участников к захвату Капитолия. Как сообщили в офисе прокурора, офицер не пострадал, однако описал 6 января как самый страшный день в своей карьере.

В общей сложности суд приговорил Фэйрлемба к 41 месяцу тюрьмы. Это самый длительный из всех 32 приговоров, вынесенных по этому делу на данный момент. Сам участник штурма признал вину, а также назвал безответственными и безрассудными свои действия во время беспорядков.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.