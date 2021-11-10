Бегство жительницы Владивостока от диких медведей попало на видео

Жительница коттеджного поселка около «Фетисов-Арены» во Владивостоке спаслась от медведей

РЕН ТВ

Жительница Владивостока в Приморском крае наткнулась на двух диких бурых медведей рядом с домом и чудом спаслась от хищников, передает РЕН ТВ.

По данным портала Deita.ru, инцидент произошел в коттеджном поселке близ «Фетисов-Арены» в Сахарном Ключе. На видео сначала попал мужчина с ребенком, заходящий в калитку. Через несколько минут камеры запечатлели двух медведей. Они двигались вниз по дороге. Прямо к ним навстречу из дома вышла девушка, личность которой неизвестна.

Увидев животных, она побежала обратно к строению, по пути запирая калитку на засов. Россиянка спряталась в здании. При этом хищники настолько увлеклись погоней, что высматривали исчезнувшую с поля зрения «добычу», приподнимаясь на цыпочки.

Пострадал ли кто-то от медведей и удалось ли их поймать, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем, зарычав на него.