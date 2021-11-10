Бородина объяснила свои слезы после падения на съемках «Ледникового периода»

Популярная телеведущая Ксения Бородина рассказала, почему расплакалась после падения на съемках программы «Ледниковый период». Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Телеведущая заявила, что не собиралась комментировать случившееся до выхода нового выпуска в эфир, но передумала, так как фотографии ее падения с партнером по шоу Дмитрием Соловьевым распространились в сети. «Это мог бы быть лучший номер. <...> Я впервые разревелась за долгое время... Мы так гладко шли», — поделилась она.

Бородина объяснила свои слезы горькой обидой. По словам телеведущей, из-за неудачного проката она решила уйти из шоу, но вскоре отвергла эту мысль. «Тогда к чему все эти труды? <...> Вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала. Больно? Очень больно, но больше морально, чем физически», — написала знаменитость.

Она подчеркнула, что продолжит участвовать в шоу, даже несмотря на сильную обиду и боль в ребрах. Как отметила Бородина, она не может подвести поклонников и своих дочерей Марусю и Теону, которые каждую субботу смотрят новый выпуск шоу и болеют за нее.

«В конце концов, что нас не убивает, то делает сильнее», — добавила она.

Ранее партнер Бородиной по шоу «Ледниковый период» Соловьев назвал ее главный недостаток. По словам олимпийского чемпиона, в телеведущей ему не понравилось отсутствие пластики. Фигурист пожаловался, что она «была каракатицей» и «не понимала, как поставить ногу».