Партнер Бородиной и Бузовой по «Ледниковому периоду» назвал их недостатки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев высказался о недостатках телеведущих Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, с которыми он выступал на шоу «Ледниковый период». Его слова приводит Starhit.

Фигурист заявил, что в Бородиной ему не нравилось отсутствие пластики. «Когда мы увиделись в первый раз, то Ксюша была каракатицей. Это когда человек не понимает, как поставить ногу, и они просто разъезжаются в разные стороны», — рассказал партнер ведущей.

Недостатком Бузовой Соловьев назвал излишнюю эмоциональность. «Оля — очень эмоциональный человек, и она проживает свои эмоции через слезы. Могу сказать одно: мне максимально сложно справляться с женскими слезами», — добавил спортсмен.

17 октября Бородина обвинила судей «Ледникового периода» в несправедливости. Она заявила, что является стойкой личностью, но сейчас сдалась из-за выставленных паре оценок. Бородина предположила, что это произошло «по накопительной».