Чилийский депутат 15 часов читал речь из-за опоздания соратника

Чилийский депутат оппозиционной Социалистической партии Хаиме Наранхо почти 15 часов выступал с речью по импичменту президента Чили Себастьяна Пиньеры, чтобы дождаться своего соратника — тот опаздывал на заседание, так как отсиживал последние часы карантина. О произошедшем пишет радиостанция BioBio Chile.

В итоге Нарахно от корки до корки прочитал 1300-страничный доклад, парламент сделал всего два перерыва за все это время — на 15 и 20 минут. Депутат начал выступление в 10:24 понедельника (16:24 мск), а закончил в 01:24 вторника (07:24 мск). За время выступления Наранхо дважды осматривал врач.

Поскольку чиновнику удалось растянуть время, его коллега, депутат Джорджо Джексон, бывший на карантине до 9 ноября, успел попасть на заседание и проголосовать за импичмент. Его голос мог сыграть решающую роль в голосовании.

5 октября стало известно, что группа оппозиционных депутатов в Чили решила вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента после публикации «досье Пандоры»: согласно документу, Пиньера причастен к коррупционным схемам. Политики подчеркнули, что государственный лидер заслужил конституционное обвинение, так как нарушил закон. Сам Пиньера отверг свою причастность к офшорным схемам.