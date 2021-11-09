Депутаты поддержали импичмент президента Чили

Палата депутатов чилийского парламента поддержала импичмент президента Себастьяна Пиньеры из-за подозрений в коррупционных схемах на миллиарды долларов, опубликованных в расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) «досье Пандоры» (Pandora papers). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, за предъявление Пиньере конституционного обвинения в коррупции проголосовали 78 парламентариев, что составило необходимый минимум для поддержки инициативы. В то же время 67 депутатов высказались против подобной меры. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу должен будет принять сенат.

5 октября стало известно, что группа оппозиционных депутатов в Чили решила вынести на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента после публикации «досье Пандоры». Политики подчеркнули, что государственный лидер заслужил конституционное обвинение, так как нарушил закон. При этом сам Пиньера отверг свою причастность к офшорным схемам.

Согласно фактам из досье, чилийский лидер и его жена Сесилия были главными акционерами горнодобывающей компании Minera Dominga. В 2010 году семья продала свою долю за 152 миллиона долларов другу президента бизнесмену Карлосу Делано. Часть сделки провели на Британских Виргинских островах. Как утверждает Biobio, платеж был разбит на три части, последнюю из которых лидер страны получил только после того, как правительство отказалось признавать земли, где расположен рудник, заповедными.