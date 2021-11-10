Samsung выпустила тряпку для смартфонов в стиле Apple

Samsung выпустила салфетку для очистки экранов смартфонов. Об этом сообщает немецкое издание GalaxyClub.

Компания представила новый продукт — кусок полировочной ткани размером 20х20 сантиметров — для немецких пользователей смартфонов. Samsung предложила владельцам аппаратов серии Galaxy S20 получить ее бесплатно: для участия в раздаче пользователь должен зайти на сайт компании и попросить выслать аксессуар по почте.

Журналисты полагают, что таким образом корейская компания скопировала салфетку, которую Apple представила в октябре. Аксессуар от американской корпорации представляет собой тряпку размером 16х16 сантиметров, предназначенную для очистки дисплеев. Стоимость салфетки, выполненной в стиле Apple и имеющей логотип компании, составляет две тысячи рублей.

Авторы отметили, что таким образом Samsung копирует Apple и привлекает внимание пользователей Galaxy S20. Журналисты предположили, что владельцы вышедших два года назад смартфонов могут оказаться потенциальными покупателями смартфонов iPhone 13, поэтому с помощью подобной рекламной кампании бренд может в очередной раз напомнить о себе.

Ранее энтузиасты iFixit разрезали тряпку от Apple за две тысячи рублей для того, чтобы объяснить высокую стоимость аксессуара. Специалисты выяснили, что аксессуар состоит из двух пришитых друг к другу салфеток.