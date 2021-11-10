Федор Емельяненко согласился на боксерский поединок с Роем Джонсом

Федор Емельяненко готов на выставочный поединок с бывшим чемпионом мира Роем Джонсом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко признался, что готов на поединок по правилам бокса против экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего. Об этом сообщает ТАСС.

45-летний тяжеловес считает, что бой должен быть показательным. «Не будем в полную силу вкладываться в удары», — отметил Емельяненко.

Он оговорился, что с Bellator у него не эксклюзивный контракт, который позволяет ему участвовать в ивентах других организаций. Единственное условие — такие турниры должны проходить только в России.

В своем последнем поединке Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Тяжеловес возглавил первый турнир Bellator в России 23 октября.

52-летний Джонс завершил активные выступления в 2018 году. В ноябре 2020-го он провел выставочный поединок с другим бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.