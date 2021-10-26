Черный Федор назвал Емельяненко величайшим тяжеловесом в MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье признался, что до сих пор считает россиянина Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом всех времен. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

42-летний американец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), раскрыл отношение к российскому спортсмену. «Я просто обожаю Федора. Но я должен кое-что прояснить. У меня была беседа, где я заявил, что Емельяненко не выступал бы в UFC так ярко, как он это делал в Pride. Но я подчеркнул, что речь идет об определенном периоде в его карьере. Федор до 2006 года вполне мог бы. А вот позже — уже нет», — отметил он.

Кормье, которого в США называют Черным Федором, также отметил, что некорректно сравнивать бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича и Емельяненко. «Федор в свои 45 до сих пор бьется с ребятами вроде Тимоти Джонсона. Я просто снимаю шляпу», — отметил Кормье.

Емельяненко 23 октября провел поединок против Джонсона на турнире Bellator в Москве. «Последний Император» нокаутировал соперника в первом раунде противостояния.