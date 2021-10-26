Появилось видео победного нокаута Федора Емельяненко с альтернативного ракурса

В Bellator показали нокаут в исполнении Федора Емельяненко с альтернативного ракурса

В Bellator опубликовали видео решающего удара в поединке между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном на турнире в Москве. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации.

Ice cold from The Last Emperor 🧊💥



The knockout produced by Fedor Emelianenko at #Bellator269 was sensational. Here's an alternate view of the finish. 🔥 pic.twitter.com/vGTlBw9HHd — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 25, 2021

Таким образом, появилось новое видео нокаута в исполнении 45-летнего российского тяжеловеса. Комбинация из двух ударов запечатлена с альтернативного ракурса, из-за клетки.

Емельяненко одержал победу над Джонсоном в первом раунде главного поединка Bellator 269, который прошел в Москве 23 октября. На следующий день сервис Okko опубликовал полную запись поединка на своем YouTube-канале.

45-летний Емельяненко одержал 40-ю победу в профессиональной карьере. Он также потерпел шесть поражений, а один бой был признан несостоявшимся.