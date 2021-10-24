Федор Емельяненко высказался в Instagram после победы над Джонсоном

Федор Емельяненко в Instagram поблагодарил болельщиков и отметил выступление своей команды

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко опубликовал первый пост в Instagram после победы нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве. Публикация доступна на странице тяжеловеса.

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45-летний спортсмен выразил благодарность болельщикам за поддержку и отдельно отметил выступление своей команды. Бойцы Fedor Team также подрались на московском турнире Bellator.

«Российские самбисты снова показали свое мастерство», — написал Емельяненко. Его партнеры по команде Кирилл Сидельников, Анатолий Токов и Никита Михайлов одержали победы в своих поединках.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для тяжеловеса победа стала 40-й в карьере.