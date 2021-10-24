Федор Емельяненко ответил на слова Нурмагомедова о слишком быстром нокауте

Боец MMA Федор Емельяненко о комментарии Хабиба Нурмагомедова: мы пока что в строю

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ответил на комментарий бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о своей победе над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

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Емельяненко поблагодарил Нурмагомедова за поддержку. «Хабиб сказал, что это слишком быстрый нокаут для 45 лет? Все нагрузки я выдержал, будем готовиться дальше. Мы пока что в строю, молодым ребятам в любом спорте это будет большим стимулом», — подчеркнул он.

Поединок Емельяненко с Джонсоном прошел в субботу, 23 октября, в рамках турнира Bellator 269 в Москве. Россиянин отправил соперника в глубокий нокаут в первом раунде. Для 45-летнего бойца это 40-я победа в карьере.

После победы Емельяненко Нурмагомедов подчеркнул, что развитие событий было слишком стремительным, особенно, учитывая возраст Емельяненко. Нурмагомедов добавил, что от всей души переживал за россиянина.