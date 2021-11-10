Напавшим на российских пограничников северокорейским рыбакам продлили арест

В Приморье 14 северокорейских рыбаков, напавших на пограничников, останутся под стражей

В Приморском крае суд продлил срок содержания по стражей для 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников. Об этом сообщает ТАСС.

Они останутся в СИЗО до 19 февраля.

17 сентября российские пограничники обнаружили в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников. Трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленники были задержаны и арестованы.