Напавшим на российских пограничников северокорейским рыбакам продлили арест

В Приморском крае суд продлил срок содержания по стражей для 14 рыбаков из КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников. Об этом сообщает ТАСС.
Они останутся в СИЗО до 19 февраля.
17 сентября российские пограничники обнаружили в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся нелегальной добычей рыбы. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников. Трое российских военных получили ранения разной степени тяжести. Злоумышленники были задержаны и арестованы.