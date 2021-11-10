В Кремле оценили новые санкции против Белоруссии

Песков заявил, что любые санкции против Белоруссии являются попытками удушения страны

Новые санкции против Белоруссии являются попытками удушения страны. Так меры воздействия оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Ранее врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности Евросоюза (ЕС) ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

«Подобные решения будут только усложнять ситуацию. Это ни что иное, как попытки удушения Белоруссии», — прокомментировал Песков возможное закрытие польско-белорусской границы.