Дочь Пескова отреагировала на несправедливые оценки ее сестре на соревнованиях

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Instagram отреагировала на несправедливые оценки, выставленные ее сестре Надежде на соревнованиях по фигурному катанию.

Пескова назвала удивительным то, что судьи посчитали выступление Надежды пиаром нового ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», так как девочка каталась под музыку из одноименного балета Чайковского. Она подчеркнула, что это не объективный и предвзятый взгляд на вещи. При этом девушка отметила, что такие ситуации только закаляют человека.

2 ноября жена Пескова Татьяна Навка пожаловалась, что Надежду засудили на соревнованиях из-за выбора платья и музыки. По словам Навки, ее дочь заняла на соревнованиях третье место. Девочка получила более низкие баллы за компоненты, чем ее соперницы.

Елизавета — дочь Пескова от второго брака с Екатериной Солоцинской. Надежда — младшая дочь пресс-секретаря от Татьяны Навки.