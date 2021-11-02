Дочь Навки и Пескова снова засудили на соревнованиях

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка снова пожаловалась, что их дочь Надежду засудили на соревнованиях из-за выбора платья и музыки. Об этом фигуристка написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Навки, ее дочь заняла на соревнованиях третье место. Девочка получила более низкие баллы за компоненты, чем ее соперницы. При этом судьи пояснили, что поставили низкие оценки, поскольку посчитали выступление Надежды пиаром нового ледового шоу Навки «Лебединое озеро». В частности, арбитрам не понравилось, что девочка каталась под музыку из одноименного балета Чайковского. Также они раскритиковали костюм юной фигуристки.

«На секундочку, платье это — маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — это великая классика! Мне, конечно, приятно, что судьи в курсе моего нового шоу и эта музыка у них ассоциируется не с балетом, а в первую очередь с NavkaShow... Но как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы?» — возмутилась бывшая спортсменка.

Она добавила, что теперь тренеры ее дочери планируют поменять музыку и костюм. «А я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение», — заключила Навка.

В апреле Навка уже жаловалась на то, что ее дочь засудили на первенстве Московской области по фигурному катанию. Как рассказывала фигуристка, ее дочь лишилась медали из-за ошибки судей, которые не увидели, как Надежда докрутила элемент.