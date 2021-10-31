Татьяна Навка поддержала празднование Хеллоуина в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка высказалась о праздновании Хеллоуина в России. Дети пары любят отмечать эту дату, призналась Навка в своем Instagram.

Навка рассказала, что детям в семье нравится готовиться к Хеллоуину, поскольку им нужно придумывать образ, наряд, роль, проявлять свои артистические способности, а также искать что-то новое. Она поддержала праздник и отметила, что подготовка к нему помогает детям проявлять свой творческий потенциал в игровой форме.

Фигуристка добавила, что Хеллоуин не является «праздником нашей культуры». Однако он дает дополнительную возможность объединить детей и взрослых.

«И немаловажный нюанс, на мой взгляд, переодевание в этих страшных персонажей помогает детям преодолевать их страхи! Также как когда-то сказки помогали детям отличать добро от зла!» — заключила Навка.

Спортсменка отметила, что не призывает никого отмечать этот праздник, а просто делится «своим мнением и кусочком нашего веселого настроения».

Ранее священник объяснил россиянам вред Хеллоуина. По мнению протоиерея Максима Первозванского, этот праздник искажает традиционное восприятие добра и зла.