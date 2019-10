Бывший чемпион UFC достал глазной протез в прямом эфире и изумил ведущего

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг достал и продемонстрировал глазной протез в прямом эфире подкаста Believe You Me , отвечая на вопрос, почему на поздних этапах карьеры постоянно носил солнечные очки. Видео появилось на YouTube-канале Mma Rewatch.

«Именно поэтому мне и приходилось носить чертовы очки», — сказал Биспинг, достав протез и вставив его на место.

Ведущий подкаста Луис Гомес был изумлен поступком гостя. «Вот ведь черт! У нас сегодня выпуск, приуроченный к Хэллоуину», — пошутил он.

Биспинг — бывший чемпион UFC в среднем весе. Он получил травму правого глаза в бою с бразильцем Витором Белфортом в 2013 году. По информации talkSport, тогда же ему провели операцию, в ходе которой удалили глазное яблоко и заменили протезом. После этого Биспинг провел в UFC еще 11 поединков. Британец завершил карьеру в 2018 году. Всего в его активе 30 побед при девяти поражениях в смешанных единоборствах.

