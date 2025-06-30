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23:12, 30 июня 2025Россия

Военкор порассуждал о ставке Украины на крах России

Военкор Рожин заявил, что Украина делает ставку на крах России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что Украина делает ставку на крах России, как при Николае II.

По его словам, Киев, столкнувшись с неудачами на фронте, хочет затянуть конфликт и делает ставку на комплексное давление — экономическое, военное, межнациональное и иное, — рассчитывая, что Россия якобы из-за внутренних противоречий надломится, как это произошло в период краха Российской империи при Николае II.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возможную причину краха НАТО. Он выразил мнение, что к этому приведет катастрофическое увеличение расходов на оборону стран альянса.

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