Военкор Рожин заявил, что Украина делает ставку на крах России

Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале заявил, что Украина делает ставку на крах России, как при Николае II.

По его словам, Киев, столкнувшись с неудачами на фронте, хочет затянуть конфликт и делает ставку на комплексное давление — экономическое, военное, межнациональное и иное, — рассчитывая, что Россия якобы из-за внутренних противоречий надломится, как это произошло в период краха Российской империи при Николае II.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возможную причину краха НАТО. Он выразил мнение, что к этому приведет катастрофическое увеличение расходов на оборону стран альянса.