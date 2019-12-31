Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
ЦСКА
Москва
Окончен
4:3
(ОТ)
1:0, 1:1, 1:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
Россия U20
Сегодня
Начало в 17:00 (МСК)
Германия U20
U20 ЧМ-2020 • Группа B
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Завтра
Начало в 18:00 (МСК)
Лестер Сити
Лестер
Англия - Премьер-лига • 21-й тур
Саутгемптон
Саутгемптон
Завтра
Начало в 18:00 (МСК)
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Премьер-лига • 21-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 21-й тур
Арсенал
Лондон
Завтра
Начало в 23:00 (МСК)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 21-й тур
Последние новости
Освобожденные бойцы «Беркута» рассказали о расстреле сослуживцев на Майдане
Медики рассказали о преимуществах жизни без алкоголя
Американским военным запретили пользоваться TikTok
Участник телешоу испил мочи вместо портвейна и узнал об этом спустя годы
Названы самые необычные диагнозы в 2019 году
Глава WADA назвал борьбу с допингом в России главным успехом организации
Пять подруг одновременно забеременели
Назван легкий способ бесплатно проникнуть в бизнес-класс самолета из эконома
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Новости партнеров

Российский хоккеист объяснил причину выступления в маске Путина

Перейти в «Мою Ленту»
Николай Лемтюгов
Николай Лемтюгов

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за британский клуб «Шеффилд Стилерс», объяснил причину выступления в маске президента России Владимира Путина. Его слова приводит Sport24.

Лемтюгов рассказал, что маску ему купила жена. «В Англии есть такая фишка — MVP [самый ценный игрок матча] должен как-то развлечь зрителей. Устроить мини-шоу. <...> И как только я нацепил маску Путина — зал просто взорвался. Болельщики были в экстазе», — вспомнил он. По словам хоккеиста, британские фанаты назвали его перфоманс лучшим в истории клуба.

Лемтюгов вышел на лед в маске Путина 31 октября в матче Кубка вызова против клуба «Манчестер Шторм» (8:2). Команда российского хоккеиста на эту встречу вышла в специальной форме, посвященной Хэллоуину.

Лемтюгов пополнил состав «Шеффилда» летом 2019 года, до этого он играл в Южной Корее. Также форвард известен по выступлениям за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«10 минут третьего периода — и я бы умер». Русский хоккеист пережил кому, а теперь играет в Англии
Описан стиль игры Путина-хоккеиста
Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина
Другие материалы рубрики
Спорт00:08Сегодня

Разборка в Лондоне

Сумасшедший камбэк «Челси» против «Арсенала» и тяжелые победы лидеров — главные события тура АПЛ
08:03Сегодня

Глава WADA назвал борьбу с допингом в России главным успехом организации

00:01Сегодня

Названа сборная 20-го тура АПЛ

23:2130 декабря

Гол полузащитника «Манчестер Сити» признан лучшим в 20-м туре АПЛ

Спорт10:4929 декабря

Уйти по-царски

Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
22:3430 декабря

Вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил лучший сейв в 20-м туре АПЛ

21:3330 декабря

В сборной России призвали наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

19:4530 декабря

Шведский лыжник обматерил Большунова и объяснился

Спорт19:1728 декабря
Анна Щербакова

«Мы все немного в шоке»

Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
19:0130 декабря

Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова

17:5730 декабря

Сборная России ответила на извинения канадских хоккеистов за инцидент с гимном

16:4430 декабря

Хоккеист сборной США высказался о грязном матче с российской молодежкой

Россия
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Кадыров поблагодарил Путина за уничтожение терроризма и мир в России
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Момент столкновения КамАЗа с трамваем попал на видео
Народная воля
Какими россияне стали в 2019 году
Гендиректор российского ЧОПа своровал из магазина продукты к Новому году
Все материалы
Мир
Папа Римский призвал оставить смартфоны и поговорить с семьей
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Россия отреагировала на религиозный кризис в Черногории
Этот безумный год
Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
Названа еще одна тема разговора Трампа и Путина
Последняя война империи
Душманы, шурави и цинковые гробы: 40 лет назад советские войска вошли в Афганистан
МИД прокомментировал информацию о вечеринке в стиле Гэтсби с реками шампанского
Все материалы
Бывший СССР
На Украине шесть человек в масках связали и ограбили директора госпредприятия
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Зеленский оценил доход от транзита российского газа
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Освобожденные ополченцы рассказали о пытках украинских силовиков
Владимир ЗеленскийНовые переменные
В 2019 году власть в странах бывшего СССР обновилась. Что означают эти перемены для России?
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Все материалы
Экономика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали запоздалыми на год
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
верская область. 29 августа 2017. Вид на участок федеральной автотрассы М11 "Москва – Санкт-Петербург".В ожидании прорыва
На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?
В России посчитали число бедных
Со дна
Основательница «Даблби» обманывала партнеров на сотни миллионов. Теперь ее ждут в суде
Строители «Северного потока-2» отказались работать
Все материалы
Силовые структуры
Вербовщика террористов задержали на Дальнем Востоке
Самые громкие дела 2019-го года
Арест сенатора, дело Голунова и нападение на ФСБ
Готовивших новогодние теракты россиян задержали по наводке США
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала готовивших теракты на новогодние праздники россиян
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Двое россиян похитили 10 миллионов рублей из банкомата на глазах у прохожих
Все материалы
Наука и техника
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
Решена полувековая загадка появления жизни
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
Изобретен смартфон с четырьмя селфи-камерами
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Все материалы
Спорт
Глава WADA назвал борьбу с допингом в России главным успехом организации
Разборка в Лондоне
Сумасшедший камбэк «Челси» против «Арсенала» и тяжелые победы лидеров — главные события тура АПЛ
Названа сборная 20-го тура АПЛ
Уйти по-царски
Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде
Гол полузащитника «Манчестер Сити» признан лучшим в 20-м туре АПЛ
Анна Щербакова«Мы все немного в шоке»
Щербакова победила, Медведева отказалась выступать: чем запомнится чемпионат России
Вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил лучший сейв в 20-м туре АПЛ
Все материалы
Культура
Группа «Стекловата» снялась в ремейке популярного клипа «Новый год»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Барак Обама выбрал любимые фильмы и сериалы
Герман Греф«Кино дает нам опыт и учит жизни»
Герман Греф о своих любимых фильмах и будущем кино
Опубликован список лучших сексуальных киносцен года
Пегги ГуЗасели в голове
Корейская хаус-звезда, замбийская поэтесса и вездесущая Lizzo: кто создал лучшие треки года
Сюткин пообещал публично отомстить пошутившему про его возраст Шнурову
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева рассказала о семейном новогоднем ритуале
Без границ
Фотографы весь год колесили по миру и рисковали жизнью ради хорошего кадра. Вот что из этого вышло
Путин и «темная тема» стали лидерами по популярности во «ВКонтакте»
«Я постоянно ошибаюсь, но как-то исправляюсь»
Гей-скандалы, истязание животных и интимная вода: что в 2019-ом творили блогеры ради денег и лайков
Популярного российского блогера обвинили в использовании сирот для обогащения
Война на два фронта
 
Братья-близнецы из реалити-шоу найдены мертвыми
Все материалы
Ценности
Женщина рискнула жизнью ради хвастовства безвкусным маникюром и была обругана
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Магазин прислал клиентке зловонные вещи и предложил постирать самой
Меньше слов, больше тела
Цепи, стринги, декольте: как мир заново помешался на моде 90-х
Девушка приняла кольцо за 20 миллионов и отклонила предложение руки и сердца
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой Instagram
Все материалы
Путешествия
Опубликовано видео самой красивой женщины в мире на отдыхе без бюстгальтера
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Названы российские города для встречи Нового года с настоящим снегом
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Молодая мать внезапно умерла в отпуске при загадочных обстоятельствах
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Американец разгромил гостиничный номер на Украине и исчез
Все материалы
Из жизни
Названы самые необычные диагнозы в 2019 году
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
На Украине придумали оливье для сильно занятых
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Мужчина три года отращивал на спине 14-сантиметровый рог
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
72-летний муж в доли секунды спас жену-инвалида от сожжения заживо
Все материалы
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
Самый дорогой Cadillac
Видео: офис для выезда на природу за 16 миллионов — сделано в России
Представительские седаны, которые свернули не туда
Mercedes S-Class, «семерка» BMW и другие роскошные машины, какими вы их никогда не видели
Ролики декабря: суперкар-ёлка и очень быстрый светофор
Автомобильные коубы месяца: смешно и быстро
Составлен рейтинг инновационности автопроизводителей
В Москве угнали лимузин Сталина
УАЗ захотел превратить «Буханку» в дом на колесах
Все материалы
Дом
Стало известно о наследстве Галины Волчек
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Названы города Европы с самой дорогой недвижимостью
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
В российском городе пятнадцать многоэтажек остались без крыши
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
Российский олигарх подарил детям 12 квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Частные и иностранные компании задумали допустить к освоению Арктики
Десятки соцобъектов российского региона получат скоростной интернет
В Саратовской области выросло финансирование поддержки малого бизнеса
Все материалы