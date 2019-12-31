Российский хоккеист объяснил причину выступления в маске Путина

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за британский клуб «Шеффилд Стилерс», объяснил причину выступления в маске президента России Владимира Путина. Его слова приводит Sport24.

Лемтюгов рассказал, что маску ему купила жена. «В Англии есть такая фишка — MVP [самый ценный игрок матча] должен как-то развлечь зрителей. Устроить мини-шоу. <...> И как только я нацепил маску Путина — зал просто взорвался. Болельщики были в экстазе», — вспомнил он. По словам хоккеиста, британские фанаты назвали его перфоманс лучшим в истории клуба.

Лемтюгов вышел на лед в маске Путина 31 октября в матче Кубка вызова против клуба «Манчестер Шторм» (8:2). Команда российского хоккеиста на эту встречу вышла в специальной форме, посвященной Хэллоуину.

Лемтюгов пополнил состав «Шеффилда» летом 2019 года, до этого он играл в Южной Корее. Также форвард известен по выступлениям за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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