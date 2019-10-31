Играющий в Англии российский хоккеист вышел на лед в маске Путина

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, выступающий за британский клуб «Шеффилд Стилерс», опубликовал в Instagram фотографию в маске президента России Владимира Путина.

«Шеффилд» 30 октября разгромил «Манчестер Шторм» в матче Кубка вызова со счетом 8:2. Команда Лемтюгова на эту встречу вышла в специальной форме, посвященной Хэллоуину. Россиянин появился на льду в маске Путина. «Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью», — написал Лемтюгов.

Форвард оформил хет-трик в матче с «Манчестером». В рамках Кубка он провел восемь матчей и набрал семь очков (три шайбы и четыре передачи), а в британской лиге на счету россиянина десять очков (четыре шайбы и шесть передач).

Лемтюгов пополнил состав «Шеффилда» летом 2019 года, до этого он играл в Южной Корее. Также форвард известен по выступлениям за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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