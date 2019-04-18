Хоккеист Дацюк выступил против российского закона

Хоккеист петербургского СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить изменения в законе о СНИЛС. Текст письма опубликован на сайте «Ридус».

40-летний нападающий выступил с критикой законопроекта, предусматривающего использование СНИЛС как документ, подтверждающий личность. То обстоятельство, что по номеру будет возможно отслеживать действия граждан, Дацюку представляется угрозой национальной безопасности.

Он отметил, что в нынешнем виде закон противоречит конституции и Гражданскому кодексу. Дацюк напомнил, что практика присвоения людям номеров является одним из преступлений режима нацистской Германии.

3 апреля был принят законопроект, согласно которому бумажные СНИЛС были заменены на электронные. Новым участникам пенсионной системы откроют индивидуальные лицевые счета, по которым они смогут получать социальные услуги.

В составе сборной России Дацюк выигрывал Олимпийские игры и чемпионат мира. Форвард известен своими выступлениями за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс». С 2016-го он защищает цвета СКА. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач.

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