В Кремле высказались по поводу обращения хоккеиста Дацюка

Обращение хоккеиста Павла Дацюка с просьбой отменить принятые в начале апреля изменения в закон о СНИЛС, направленное президенту России Владимиру Путину, не получали в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 18 апреля.

«Нет, не получали, не ознакомились», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Письмо 40-летнего нападающего петербургского СКА было ранее опубликовано на сайте «Ридус». Спортсмен видит в новом законе угрозу национальной безопасности. Речь идет о том, что по номеру СНИЛС возможно отслеживать действия граждан. Дацюк подчеркнул, что в нынешнем виде закон противоречит конституции и Гражданскому кодексу.

3 апреля стало известно о том, что бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования будут заменены на электронные. Новым участникам пенсионной системы откроют индивидуальные лицевые счета, по которым они смогут получать социальные услуги.

Так, россиянам больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования (документ зеленого цвета), вся информация будет храниться в электронном виде.

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