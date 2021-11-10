В Москве неизвестные подкараулили бизнесмена в подъезде и ограбили

В Москве четверо неизвестных избили бизнесмена и украли у него 1,5 миллиона рублей

На юго-западе Москвы группа неизвестных напала на бизнесмена в подъезде его же дома, избила и ограбила мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МВД России.

Четверо злоумышленников подкараулили предпринимателя в доме на улице Теплый Стан, ударили по голове, украли сумку, в которой было 1,5 миллиона рублей и скрылись. Пострадавший позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Предпринимателя доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Екатеринбурге во время переписи пенсионеров обокрали на полмиллиона рублей. Мошенницы спросили у хозяйки квартиры о ее сбережениях и попросили одну купюру, чтобы переписать ее номер. Вычислив место, где пенсионерка хранит деньги, одна из мошенниц отвлекла хозяйку, а другая украла сбережения. Второй жертвой преступниц стала 91-летняя пенсионерка.