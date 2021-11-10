Мошенник «похоронил» главу Instagram и заблокировал его аккаунт в соцсети

Мошеннику удалось добиться блокировки аккаунта в Instagram главы этой социальной сети Адама Моссери (Adam Mosseri). Как сообщает издание Vice, злоумышленник «похоронил» топ-менеджера с помощью функции «Аккаунт в памятном статусе», с помощью которой пользователи сообщают модераторам о смерти владельца страницы в Instagram.

Экспериментатор предоставил журналистам скриншоты переписки с администрацией соцсети, в которой он и сообщил им о том, что Моссери якобы умер. В Instagram попросили предоставить свидетельство о смерти, некролог или ссылку на новость, которая подтвердила бы эту информацию. В ответ мошенник прислал заранее заготовленную статью, сгенерированную на фейковом сайте.

Поверив в смерть своего руководителя, модераторы заблокировали аккаунт Моссери, а на его странице появилась памятная надпись об уходе владельца из жизни. «Это очень смешно, что Instagram вообще позволяет подобным вещам происходить на их платформе», — сказал герой истории журналистам.

Доступ к аккаунту был восстановлен вскоре после того, как сам Моссери не смог им воспользоваться. Издание отмечает, что менее влиятельному человеку наверняка пришлось бы возвращать аккаунт к жизни в течение нескольких недель.

Ранее американскую порноактрису и модель Кендру Сандерленд (Kendra Sunderland) заблокировали в Instagram из-за неудачной шутки про секс с главой соцсети Адамом Моссери. 25-летняя знаменитость выложила откровенную фотографию без одежды, однако снимок не удалили и аккаунт не заблокировали. Позже она пошутила о том, что у нее не приняли никаких мер, так как она занимается любовью с гендиректором Instagram.