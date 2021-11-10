Рецидивиста в Якутии заподозрили в убийстве двухлетнего ребенка сожительницы

Рецидивиста в Якутске задержали после обнаружения тела двухлетнего ребенка с признаками насильственной смерти, пишет РИА Новости.

В убийстве ребенка подозревают 25-летнего сожителя его матери, который ранее был неоднократно судим. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия. Полиции удалось установить его местонахождение. Подозреваемого задержали в день обнаружения трупа — во вторник, 9 ноября. Суд решает, какую меру пресечения избрать злоумышленнику. Мотивы убийства несовершеннолетнего пока неизвестны.

Следователи возбудили уголовное дело против представителей надзорных органов, не уследивших за неблагополучной семьей.

В августе житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену. Мать ребенка находилась у родственников. Муж просил вернуться и помочь ему с купанием младенца, но та ответила отказом. Тогда россиянин швырнул ребенка на кафельный пол.