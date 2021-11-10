Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому в России появится новый вид жилья. Понятие уточнит правовой статус таунхаусов, лейнхаусов и дуплексов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки касаются Градостроительного и Жилищного кодексов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на данный момент жилищный фонд включает только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната. Однако набирающие популярность таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки не имеют четкого правового статуса. В итоге собственникам часто приходится определять статус постройки через суд.

В законопроекте власти предлагают ввести понятие «дом блокированной застройки» в качестве вида жилого дома. Мера не предполагает, что подобные объекты будут включены в региональную программу по проведению капитального ремонта, «поскольку в соответствии с жилищным законодательством жилые дома не подлежат включению в нее».

В ноябре 2020 года власти обсуждали вопрос о правовом статусе апартаментов. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости определить статус готовых объектов, а после запретить строительство подобных. Позже стало известно, что апартаменты признают жильем, если в них будут созданы необходимые условия для безопасного проживания.