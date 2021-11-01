Ситуацию с апартаментами в Москве назвали колоссальной проблемой

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев высказался о ситуации с апартаментами в столице. Вопрос об упорядочивании строительства подобных объектов он назвал колоссальной проблемой. Своим мнением Бочкарев поделился в интервью РБК.

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По словам Бочкарева, апартаменты и гостиницы находятся в единой категории. Проживая в подобных местах, владельцы чувствуют себя обездоленными социальной инфраструктурой. «Поэтому застройщики получают ВРИ (вид разрешенного использования земли) на гостиницу, формально это получается гостиница длительного проживания. Люди, которые покупают, думают, что покупают жилье», — пояснил вице-мэр.

Вопрос о разрешении прописываться в апартаментах Бочкарев посчитал сложной развилкой, так как прописка предполагает создание для собственников социальной инфраструктуры. Однако апартаменты возводят в местах, где у властей нет возможности построить школы или поликлиники. Вице-мэр также подчеркнул, что назвать апартаменты жильем с ограничениями можно только в случае принятия закона.

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин завил о необходимости определить статус готовых апартаментов, а после запретить их строительство. Вскоре власти отметили, что подобные объекты признают жильем, если в них будут созданы необходимые условия для безопасного проживания.