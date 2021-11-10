МИД Японии возглавил бывший министр обороны

Министерство иностранных дел Японии возглавил Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший несколько других министерских постов. Об этом со ссылкой на японскую прессу пишет Reuters.

60-летний Хаяси был главой комитета по внешней политике и обороне, в 2008 году стал министром обороны. Предыдущий премьер-министр Синдзо Абэ дважды назначал его министром сельского хозяйства, а в 2017-2018 годах Хаяси был министром образования и науки.

Ранее 10 ноября стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку: у нижней палаты закончился срок полномочий, и всему кабинету предстоит переизбрание. Премьер-министр Фумио Кисида уже был вновь избран на пост. О том, что главой МИД будет именно Хаяси, сообщалось в преддверии перестановок — еще 6 ноября.